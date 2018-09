(14:09) La candidate du Parti libéral du Québec dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré a l’intention, si elle est réélue, de maintenir à mobilisation entre les divers intervenants et partenaires « afin de privilégier le vivre et travailler ensemble dans la circonscription ».

Caroline Simard a rappelé que l’union fait la force. « Je me plais à répéter depuis mon élection en avril 2014 qu’il vaut mieux nous connaître et nous unir que nous ignorer et nous diviser, et ce, au bénéfice de nos territoires et de nos communautés. Et je suis convaincue aujourd’hui plus que jamais qu’il vaut mieux aller plus loin ensemble que plus vite en solo ».

La candidate du PLQ s’engage « à conserver un attitude positive et mobilisatrice afin que cela profite au plus grand nombre de citoyens et de projets ».