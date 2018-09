(09:32) C’est finalement à une lutte à six candidats à laquelle on assistera dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré en vue des élections du 1er octobre.

Élections Québec a confirmé dimanche, date limite pour officialiser une candidature, en avoir reçu six.

Le Parti conservateur du Québec ne présente finalement pas de candidat dans la circonscription.

Élections Québec annonce que 940 candidats se disputent les 125 sièges. En 2014, 814 personnes avaient tenté de se faire élire à l’Assemblée nationale.

Avec 375 candidates, les femmes comptent pour 40 % des candidatures, un pourcentage supérieur à celui obtenu lors du scrutin du 7 avril 2014, où il y avait eu 29,6 % de candidatures féminines.

L'âge moyen des candidates et candidats est de 45 ans. C'est dans la tranche d'âge des 50 à 59 ans où l'on trouve le plus de candidatures, soit 25 % des candidates et candidats.