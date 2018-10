(21:29) Si la tendance se maintient, Émilie Foster sera la nouvelle députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

La représentante de la CAQ défait ainsi la députée sortante Caroline Simard du PLQ. Elle a une avance importante dans les votes, plus du double des voix sur Caroline Simard.

« Je suis extrêmement contente ce soir. J’ai toujours été très confiante. Je suis contente de la vague, on obtient un mandat très fort. C’est le meilleur scénario, c’est extraordinaire » commente-t-elle.

« J’ai toujours dit que j’allais être la lionne de Charlevoix. C’est un cadeau extraordinaire que les gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré me font. Je vais y mettre tout mon cœur à les défendre le plus dignement possible » ajoute Émilie Foster.

« Demain matin, je commence à prendre connaissance des dossiers et la priorité, c’est l’Hôpital de La Malbaie. Je suis ouverte à une transition harmonieuse avec madame Simard et j’espère ne pas retrouver des tiroirs vides à mon arrivée. Je n’ai aucun doute qu’elle assurera une transition harmonieuse pour le bénéfice des gens de la région » mentionne-t-elle.

