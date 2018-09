Jessica Crosshan et Gabriel Nadeau-Dubois

(12:39) De passage à Baie-Saint-Paul, le co-chef de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois , estime que sa formation perce dans les régions du Québec.

Une cinquantaine de partisans ont accueilli le co-chef et la candidate Jessica Crossan. Après le traditionnel bain de foule, le duo a fait son entrée au Mousse café, à Maison mère, pour prononcer des allocutions.

« Ça va même très bien dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Nos propositions sont bien reçues. Les gens me disent sérieusement à penser à voter pour Québec solidaire », a déclaré Jessica Crossan.

« Nos propositions sont populaires et vont améliorer la vie des Québécois », a lancé le co-chef de QS. « Notre second atout est notre équipe. Nos candidats et candidates sont exceptionnels. J’ai un message pour les électeurs d’ici : si vous voulez protéger votre région des politiques de la CAQ, la meilleure personne pour vous défendre c’est Jessica Crossan. Il faut se rallier derrière la seule candidature capable de défendre les intérêts de la région », a déclaré Gabriel Nadeau Dubois.

Détails à venir.