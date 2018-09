(19:27) La candidate de Québec solidaire dit avoir mené la plus grande campagne de l’histoire du parti dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Jessica Crossan trace un bilan « plus que positif » de sa campagne. Pour elle, « Québec solidaire est maintenant très bien implanté dans la circonscription et le projet du parti suscite de l’enthousiasme ».

Ella a lancé un appel à vote en indiquant que le temps des votes attribués au « moins pire » susceptible de remporter les élections doit être révolu. « Il faut voter pour un projet de société », dit-elle.

La candidate solidaire affirme « que deux visions s’affrontent : celle des vieux partis politiques qui proposent toujours les mêmes cadeaux élections après élections et qui, une fois au pouvoir gouvernent toujours pour la même minorité de privilégiés. Et de l’autre côté, il y a Québec solidaire, qui met de l’avant des propositions certes ambitieuses, mais plus que nécessaires pour répondre aux vrais défis du 21e siècle ».