(12:34) C’est aujourd’hui à compter de 16h10 que les 4 candidates des principaux partis aux élections du 1er octobre prochain dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré croiseront le fer dans le débat organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix.

La candidate et députée sortante Caroline Simard du PLQ, Émilie Foster de la CAQ, Nathalie Leclerc du PQ et Jessica Crossan de Québec solidaire auront des échanges, devant public, sur 4 grands thèmes : la santé, l’emploi, la gouvernance régionale et l’économie.

Le débat se déroule au Pavillon Joseph-Rouleau du Domaine Forget. FM Charlevoix le diffuse intégralement et en direct sur ses ondes ainsi que via l’écoute en direct du www.cihofm.com.