(04:54) Le président du Syndicat des paramédics de Charlevoix est « heureux » de l’écoute de la CAQ concernant la conversion des horaires de travail.

Emmanuel Deschênes ne crie pas victoire pour autant. Il n’a pas « entendu un seul parti avancer une décision unilatérale pour faire disparaitre les horaires de faction ». C’est plutôt la directive ministérielle du 21 décembre dernier qui va déterminer la conversion.

Un article de cette politique du ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit qu’un horaire de travail de faction sera automatiquement transformé à l’heure si les ambulanciers passent plus de 28h par semaine dans un véhicule pendant un an.

Un comité local des horaires a été formé. Selon ses chiffres, 4 véhicules se qualifient.

Les chiffres du ministère ne disent pas la même chose. Emmanuel Deschênes soutient que ceux-ci sont basés sur les données de la Centrale santé des Capitales.

La différence s’expliquerait lors d’un transfert à Québec. Le ministère considère que les ambulanciers deviennent disponibles en partant de l’hôpital alors que pour le syndicat la mise en disponibilité réelle survient lorsqu’ils reviennent au point de service.

Le président a l’intention d’aller rencontrer la députée Foster une fois que l’année de référence sera terminée et est disposé à lui « donner des idées pour faire avancer le dossier ».