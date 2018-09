(12:35) De passage dans Charlevoix, le chef de la CAQ s’est engagé à lancer les travaux de réfection de l’hôpital de La Malbaie en 2019.

Un gouvernement caquiste accorderait aussi des services additionnels dans cet établissement de santé, a déclaré François Legault aux médias régionaux.

« C’est parfait », a déclaré Jacques Tremblay qui se démène depuis des années pour l’amélioration des services à l’hôpital qu’il a dirigé pendant des années. Le conseiller municipal, les maires Michel Couturier et Sylvain Tremblay et Anne Jean du Comité de citoyens pour l’hôpital ont pris le repas en compagnie de François Legault et Émilie Foster dans un restaurant de Saint-Siméon.

Si la CAQ prend le pouvoir, les CIUSSS seront maintenus. Le chef Legault ne veut pas jouer dans les structures, mais chaque hôpital aura un son directeur sur place contrairement au modèle actuel qui centralise le pouvoir décisionnel dans les grands centres.

François Legault mentionne que la différence entre son parti et les autres en matière de développement. La CAQ sera le gouvernement de l’économie, dit-il.

Le chef caquiste n’est pas ici par hasard. Il croit que Charlevoix est prenable. Sa candidate, que les sondages donnent en avance, ne prend rien pour acquis. Émilie Foster continue à faire du terrain.

Cette visite de François Legault était sa 3e durant cette année électorale, mais la première de la campagne