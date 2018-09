(14:26) Les candidates de la CAQ, du PLQ et de Québec solidaire dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré ont répondu à l’invitation de la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC).

Émilie Foster, Caroline Simard et Jessica Crossan s’entretiennent à tour de rôle avec le président, la directrice générale et les commissaires de la CSDC cet après-midi à La Malbaie.

Chaque candidate bénéficie d’un peu plus de 30 minutes pour exposer sa vision de l’éducation, sa compréhension des enjeux de la CSDC et ses engagements envers l’organisation pour la soutenir dans l’atteinte de ses objectifs. L’exposé est suivi d’une période de questions et d’échanges de 20 minutes entre les candidates et le conseil des commissaires.

Le président Pierre Girard s’est dit heureux du déroulement de l’exercice jusqu’ici. Au moment d’écrire ces lignes, la candidate de la CAQ, Émilie Foster, avait terminé sa présentation et la députée et candidate libérale Caroline Simard commençait la sienne (photo).

Détails à venir.