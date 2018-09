(15:30) La candidate du Parti Québécois dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré propose des solutions pour accentuer le développement économique de la région, qui la « préoccupe », dit-elle.

À la quatrième semaine de la campagne électorale, Nathalie Leclerc fait valoir la proposition de son parti de créer un fonds d’investissements régionaux dans le but de financer des initiatives et des projets ainsi que de stimuler une culture entrepreneuriale.

Elle souhaite aussi valoriser le mentorat et la multiplication des groupements d’entrepreneurs et l’offre de cours sur mesure pour futures femmes et les hommes d’affaires.

Pour mieux soutenir le secteur forestier en régression depuis plusieurs années, Nathalie Leclerc propose la mise sur pied d’un programme de soutien de la connaissance de la forêt, de la culture forestière et des métiers liés à l’industrie forestière.

La candidate péquiste termine son communiqué en mentionnant que son « intérêt sera, bien sûr, porté à susciter la création de nouvelles entreprises mais aussi à maintenir celles qui sont présentes comme Fibrotek et Simard Suspensions ».