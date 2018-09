(17:55) La candidate PLQ dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, s’engage à continuer à accompagner le promoteur pour mener à terme le projet d’économusée du canot à glace sur L’Isle-aux-Coudres.



La députée sortante mentionne que cet engagement s’inscrit en continuité du travail qu’elle a fait pour ce projet. « Il s’agit d’un projet unique de développement touristique pour le milieu insulaire de L’Isle-aux-Coudres ».

Caroline Simard mentionne aussi que la circonscription compte déjà huit économusées, dont six mettent en valeur le savoir-faire charlevoisien. « Ce neuvième rendrait hommage à l’histoire et à nos ancêtres qui utilisaient ce moyen de transport pour rejoindre la terre ferme et transporter, par exemple, des personnes malades, la poste et des denrées », dit-elle.

Les organisateurs de la Grande Traversée pilotent le projet d’économusée du canot a glace. L’idée a été évoquée publiquement en 2017.

Cette année, une étude de faisabilité a été financée en partie par l’Entente de partenariat régional en tourisme. Près de 14 000$ des 17 000$ nécessaires provenaient de cette enveloppe.

La pratique du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent a été désignée comme élément du patrimoine immatériel du Québec en 2014.