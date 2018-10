(07:26) La députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix juge que le Québec et les régions ont été abandonnés par le gouvernement Trudeau dans le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).

« Justin Trudeau et ses négociateurs se sont pliés devant les exigences du président Donald Trump et ont fait plusieurs concessions majeures aux Américains, qui hypothéqueront sérieusement l’avenir de nombreuses entreprises de sa circonscription » déplore Sylvie Boucher.

Celle qui est aussi secrétaire du Cabinet fantôme responsable des Affaires rurales et du Développement économique pour les régions du Québec mentionne dans un communiqué que « les négociateurs libéraux ont ouvert une brèche dans la gestion de l’offre ».

Sylvie Boucher condamne que « ces concessions dans le secteur laitier entraîneront des pertes de revenus substantiels » chez les producteurs de lait canadiens. « Les Libéraux n’ont pas réussi, non plus, à faire tomber les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium et n’ont toujours pas réglé le litige sur le bois d’œuvre », rappelle la députée.

Elle souligne que l’économie des régions « souffre depuis l’arrivée au pouvoir des Libéraux de Justin Trudeau » et que ce dernier « ne cesse d’enchaîner les mauvaises décisions ».