(15:09) Le ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec, Jean D’Amour, a laissé entendre mardi en marge d’un débat tenu à Rivière-du-Loup que la Société des traversiers du Québec (STQ) aurait trouvé une solution pour assurer le service à l’année à la traverse de Rivière-du-Loup/St-Siméon.

Le député sortant et candidat libéral dans Rivière-du-Loup–Témiscouata n’a pas chiffré cette annonce et n’a pas donné plus de détails dans cette entrevue avec CIMT Nouvelles, à part qu’il s’agirait d’un navire de plus grande dimension.

Jean D’Amour a faire cette déclaration alors que la STQ n’a pas encore fourni son rapport final sur le service de traversée à l’année.